 

После схода оползня во Вьетнаме нашли тела десяти человек

18.10.2020, 12:08, Новости дня

Во Вьетнаме после схода оползня были обнаружены тела десяти человек, сообщили местные СМИ.

Оползень произошел в воскресенье в 1.25 по местному времени в провинции Куангчи, передает Vietnam News Agency.

Преодолеть последствия стихийного бедствия местным жителям помогали 27 офицеров воинской части номер 337 четвертого военного округа республики, расположенного в районе схода оползня. В результате 22 офицера пропали без вести. Спасатели смогли добраться до места происшествия только к 6.30 утра, поскольку стихия почти полностью разрушила ведущие к сходу оползня дороги.

На месте происшествия работает отряд спасателей, составленный из местных полицейских, сотрудников районной администрации и добровольцев. Для оказания помощи пострадавшим развернут временный медпункт.

В течение нескольких дней во Вьетнаме произошло несколько оползней, вызванных продолжительными ливневыми дождями. В провинции Куангчи подтоплению подверглись 82 района из 124, оползнем также был уничтожен жилой дом, в котором проживали шесть человек.

В июне оползень унес в море поселок в Норвегии.



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