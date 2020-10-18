Лариса Гузеева обосновала причину отказа от средств индивидуальной защиты издержками профессии

18.10.2020, 11:53, Разное

Фолловеры Заслуженной артистки РФ Ларисы Гузеевой осудили её за то, что она не соблюдает масочный режим. Народная сваха в своём Instagram-аккаунте обосновала причину отказа от масок и перчаток издержками профессии.

В Сети сейчас активно муссируется фотоснимок, сделанный во время съёмок шоу «На даче», на котором Лариса Гузеева запечатлена с коллегами по программе. Народная сваха РФ – единственная, кто не задумался о средствах индивидуальной защиты, в то время как на всех участниках команды надеты маски и перчатки. Некоторые комментаторы обеспокоились здоровьем артистки, остальные обвинили в беспечном отношении к коронавирусной пандемии.

Гузеева ответила подписчикам отдельным постом на злободневную тему. На фото 61-летняя ведущая «Давай поженимся!» стоит у телефонной будки и якобы звонит всем своим фолловерам: «Алёу, это люди? Объясняю. Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре. В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте».

Этим постом народная сваха вызвала снова бурю обсуждений в Сети. Комментаторы считают, что знаменитость должна быть для зрителей примером, и грубость здесь неуместна, передаёт издание iReactor.