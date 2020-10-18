 

Армения обвинила Азербайджан в отказе договориться о выводе раненых с поля боя в Карабахе

18.10.2020, 11:48, Новости дня

Баку отвергло предложение Еревана договорится о выводе раненных военнослужащих с поля боя в Нагорном Карабахе при посредничестве Международного комитета красного креста (МККК), заявили в МИД Армении.

«После достижения договоренности об установлении гуманитарного перемирия между Арменией и Азербайджаном 18 октября, при посредничестве МККК была предпринята попытка достичь договоренности с целью вывода ночью с поля боя раненых военнослужащих. Однако данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и Московских договоренности от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку», – передает РИА «Новости» заявление армянского внешнеполитического ведомства.

В Ереване сочли происходящее свидетельством того, что руководство Азербайджана, ставшее «инструментом турецкой экспансии в регионе, беспокоится лишь о сохранении собственной власти» и опасается «перспектив ответственности перед собственным народом за развязывание войны и многочисленные потери».

Напомним, в минобороны Армении заявили, что Азербайджан на фоне перемирия в Нагорном Карабахе предпринял наступление на границе с Ираном.

Армия обороны Карабаха и МИД НКР возложили на Баку ответственность за обострение ситуации на линии соприкосновения на фоне объявленного перемирия.

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил, что на линии соприкосновения сложилась критическая эпидемическая ситуация, так как, по его словам, Азербайджан не забирает тела убитых.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о попытках атаки ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

В Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Азербайджан и Армения. Вскоре и Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».



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