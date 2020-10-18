 

В МВД Белоруссии назвали число задержанных на протестных акциях в субботу

18.10.2020, 11:48, Новости дня

В ходе протестных акций в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов задержали 58 человек, сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории республики задержано 58 граждан», – говорится в сообщении Чемодановой в Telegram.

Она уточнила, что в субботу прошло студенческое шествие. «При этом была предпринята попытка блокировать движение автотранспорта по ул. Козлова. Около 13.20 данная акция была прекращена после вмешательства сотрудников милиции», – добавила пресс-секретарь МВД. По ее словам, в ходе студенческой акции были задержаны и доставлены для разбирательства в ОВД 43 человека.

Чемоданова заявила, что в субботу в Минске «отмечались также хаотичные «прогулки» групп женщин с цветами от ЦУМа до ГУМа, однако данное мероприятие, несмотря на активное его анонсирование некоторыми интернет-источниками, поддержки среди населения не нашло и продолжалось незначительное время».

По оценкам МВД, в восьми субботних акциях протеста в Минске, Бресте, Витебске и Светлогорске приняли участие 400 человек. «В пяти мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие около 1700 человек», – добавили в ведомстве.

Напомним, накануне студенческое шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова.

В прошлые выходные в Минске произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить милиционеров на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожали отобрать дома и квартиры. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал протестующих в Минске «мордоворотами», которым платят за участие в несанкционированных акциях.



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