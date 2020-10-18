Эксперт: Холодная погода не играет роль в распространении COVID-19

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18.10.2020, 11:17, Разное

Эксперт Евгений Тимаков прокоментировал, почему в процессе распространения COVID-19 не играет роль холодная погода. По словам инфекциониста, такие условия снижают сопротивляемость организма к различным вирусам.
Холодная погода влияет на заболеваемость населения ОРВИ. Такое происходит, если человек не закаленный, он имеет слабый иммунитет. Как следствие, снижается общая резистентность организма. Заболеть коронавирусом в этот период также возможно, но это никак не отразится на общей эпидемиологической обстановке.

На передачу COVID-19 влияет пребывание людей в одном месте в холодную погоду. В целом остается дольше активной любая вирусная инфекция, если на улице холодно. Однако особая связь между коронавирусом и низкими температурами отсутствует.

Свое мнение по этому поводу выразил и вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, распространению ОРВИ способствует ухудшение погодных условий. Обычно осенью, зимой и в первые месяцы весны количество инфицированных растет. В то же время пока в РФ не наблюдается эпидемия гриппа.



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