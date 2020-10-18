Сын Никаса Сафронова назвал поведение Асмус перед болезнью «преступлением»

18.10.2020, 11:17, Разное

Кристина Асмус заразилась коронавирусом из-за беспечности, которую можно назвать «преступлением». Так охарактеризовал поведение актрисы перед болезнью Лука Затравкин, сын Никаса Сафронова.

Недавно COVID-19 был диагностирован у популярной артистки, звёзды сериала «Интерны» Кристины Асмус. 14 октября она пояснила о позитивном тесте на коронавирус на странице своего профиля в соцсети Instagram. По словам актрисы, у нее поднялась температура до 39 градусов, и даже жаропонижающие средства не смогли сбить ее более, чем на 1,3 градуса. У Асмус появился кашель, покраснело горло, ощущалась головная боль и ломота по всему телу. В связи с этим селебрити призвала всех соблюдать осторожность и пользоваться средствами безопасности вроде масок и перчаток.

Также артистка напомнила о необходимости соблюдения социальной дистанции, мытья рук и применения антисептиков. Однако не все восприняли публикацию звёзды позитивно. Как оказалось, сама Кристина Асмус не проявляла осторожность, что и привело инфицированию. Поведением актрисы возмутился пианист Лука Затравкин, наследник художника Никаса Сафронова. Музыкант напомнил, что, несмотря на карантин, вызванный пандемией коронавируса, охватившей весь мир, Асмус продолжала светскую жизнь. Селебрити как ни в чем не бывало посещала различные мероприятия, игнорируя элементарные правила безопасности.

Это и стало причиной заражения, напомнил Затравкин, причем так же заболели и многие другие деятели российского шоу-бизнеса. Поэтому музыканта не удивляют новости об обнаружении Covid-19 у все большего количества отечественных селебрити. Все это приводит к росту заболеваемости и среди обычных граждан, которые берут пример со своих кумиров и также пренебрегают правилами безопасности. Однако, как пишет «Слово и дело», сын Никаса Сафронова отметил, что, в отличие от звёзд, у простых людей нет тех же ресурсов для эффективного лечения.