Александра Бортич объяснила, почему скрывала беременность

18.10.2020, 10:53, Разное

Актриса Александра Бортич откровенно рассказала, почему скрывала беременность. Звезда комедийного фильма «Холоп» в одном из последних интервью поделилась подробностями семейной жизни.

Пандемия коронавируса помогла Александре Бортич скрыть беременность. Актриса знает, насколько некоторые люди могут быть злыми. Знаменитости очень не хотелось, чтобы ее где-то тайно сфотографировали с округлившимся животом. Всяческими способами она старалась скрываться. До родов актриса вместе с мужем уехала в Екатеринбург, где проживает его мама. В итоге пара осталась в уральской столице.

С особым трепетом Александра Бортич пояснила о материнстве. Она восхищается женщинами, которые воспитывают детей одни, при этом успевают работать. Ей с сыном помогают справляться свекровь и няня. Мальчику уже исполнилось три месяца – он умеет хорошо держать голову. Сейчас актриса чувствует себя полностью отдохнувшей и счастливой.

Бортич назвала отношения с супругом лучшими в жизни. Актриса выступает за равноправие в семье, но получает удовольствие от ухаживаний и проявления внимания.