 

Бузова в очередной раз спровоцировала слухи о расствании с Манукяном

18.10.2020, 10:53, Разное

Ведущая и певица Ольга Бузова в очередной раз спровоцировала слухи о расставании с блогером Давидом Манукяном. Поклонники решили, что пара переживает трудные времена.
Блогер Давид Манукян в социальных сетях заявил, что 17 октября является для него не просто датой. Новой фотографией, где он запечатлен вместе с Бузовой, артист намекнул, что день связан с возлюбленной. Когда-нибудь рэп-исполнитель пообещал фолловерам подробнее рассказать о нем.

Накануне Ольга Бузова вместе со своей мамой посетила премьеру мюзикла «Шахматы». Журналисты спросили, о какой дате идет речь. Некоторые и вовсе предположили, что Давид Манукян сделал теледиве предложение руки и сердца. По словам Ольги Бузовой, она не знает, что блогер имел в виду.

Изображение взято с: [email protected]_m
Ведущая не может отвечать за поступки других людей. Она напомнила, что живет для поклонников, ее сердце всегда открыто, но есть личные ситуации, о которых артистка пока распространяться не готова. «С сегодняшнего дня к этому я не имею никакого отношения», – добавила Бузова.

После такого ответа многие решили, что в отношениях с блогером у ведущей не все так гладко. Некоторые и вовсе предположили, что Бузова все-таки решила расстаться с ним.



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