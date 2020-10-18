 

Галкин в пух и прах разнес передачу мужа Симоньян: Оскорбительный заказной шлак

18.10.2020, 10:43, Разное

Максим Галкин отреагировал на пост политика Алексея
Навального в “Инстаграм”. Оппозиционер опубликовал фрагмент передачи “Международная
пилорама” на НТВ. Выпуск был посвящен отравлению
Навального. Ведущим шоу является режиссер Тигран Кеосаян.

По словам Галкина, тот, кто занимается сатирой и юмором, не
может быть милым для всех. Обязательно найдется человек, которому шутка
покажется оскорбительной. Между тем программа “Международная пилорама” “регулярно
демонстрирует высший пилотаж оскорбительного заказного шлака”. Шоу Тиграна
Кеосаяна Максим Галкин охарактеризовал как “похабень”.

В обсуждаемом эпизоде программы Кеосаяна продемонстрировано
скептическое отношение к информации об отравлении Навального. Отмечается, что
Алексей слишком хорошо выглядит для человека, который три недели находился в
коме. Более того, авторы “Международной пилорамы” предположили, что фотографии
из госпиталя Charite могут быть постановочными, а также акцентировали внимание
на том, что пресса Германии, упоминая Алексея Навального, использует слово “фюрер”.

Максим Галкин отметил, что “фюрер” по-немецки – это “лидер”. Комик не понимает, на кого рассчитана риторика шоу.

Юморист подчеркнул, что никогда не комментирует работу коллег
по цеху. Между тем Тиграна Кеосаяна он считает не юмористом, а режиссером.

Алексей Навальный поблагодарил Максима Галкина за
комментарий. Политик отметил, что Тиграна Кеосаяна после
выхода картины “Крымский мост”
уже нельзя называть режиссером.



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