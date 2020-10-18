 

Политолог объяснил решение Лукашенко о стрельбе по протестующим

18.10.2020, 10:43, Разное

“Для авторитарного, террористического государства любой человек – это потенциальный провокатор, террорист, преступник”, – объяснил Павел Усов жесткую реакцию белорусских властей на мирные акции протеста. Именно этим и объясняются слова Александра Лукашенко об условиях применения огнестрельного оружия против митингующих, в которых многие усмотрели угрозу.

Политолог объяснил, что в глазах белорусски властей любые протестующие, пусть даже они веду себя в ходе протестов мирно, будут восприниматься как опасные преступники. “Протестующие: неграждане, нелюди, они – враги. Доказывать обратное нет смысла”, – объяснил эксперт эту логику.

Примечательно, что объясняя систему воззрений Александра Лукашенко и его окружения Павел Усов часто упоминает, что для Минска уже занимать отличную от официальной власти позицию является актом направленного против государства терроризма. При этом самих руководителей Белоруссии политолог также обвиняет в том, что они “государственные террористы”.

В таких условиях никакие переговоры между сторонами попросту невозможны. “Их нельзя переубедить, их можно только победить”, – говорит эксперт о силовиках, охраняющих режим Александра Лукашенко. При этом, судя по его же словам, именно такая же логика действует у них самих в отношении протестующих.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.10 / Диетологи рассказали о «полезных» продуктах, от которых нужно избавиться навсегда

18.08 / «Трачу минимум миллион рублей в месяц»: Анна Калашникова рассказала о своих расходах

21.07 / Медики рассказали, как вакцины защищают организм от инфекций

02.09 / Подросшего сына Полины Гагариной сравнили с Андрем Губиным

14.08 / Опасно ли загорать во время беременности?

03.07 / Учёные доказали, что занятия бегом могут оказывать противоязвенный эффект

10.09 / Российская порнозвезда находилась на грани смерти во время операции по липосакции

08.10 / Так что же я, подлая, такого делала?

17.09 / Вакцина на основе геля может оказаться эффективнее обычной

10.07 / Скандалы: Рыбная ловля для Дмитрия Медведева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска