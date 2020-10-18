Минздрав Украины предлагает повысить штрафы за нарушение карантина

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18.10.2020, 10:30, Новости дня

Министерство здравоохранения хочет увеличить размеры штрафов за нарушение карантина в Украине с 170 грн до 17 тыс. грн. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью “Радио Свобода”.

“Если есть нарушения, должен быть и админпротокол. Сумма штрафов у нас сегодня не такая, как, например, в европейском регионе. У нас – 170 грн. Хотим поднять. В европейском регионе… Например, сегодня президент Франции [Эммануэль Макрон], выступая, сказал, что у них это €170 (5647 грн), если это повторное нарушение, то будет €1700 (56,4 тыс. грн)”,  – отметил он.

Главный санврач заявил, что законопроект о повышении размера штрафов до 17 тыс. грн уже подан в Верховную Раду, но “она не успела или не захотела проголосовать до своего отпуска”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине к утру 18 октября COVID-19 подтвердили у 298 872 человек, жертвами заболевания стали 5607.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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