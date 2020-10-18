 

Миграционная служба рассказала, сколько россиян признали беженцами в Украине в этом году

18.10.2020, 10:30, Новости дня

За первые девять месяцев 2020 года Государственная миграционная служба Украины признала беженцами 17 граждан России, сообщила ГМС в ответ на запрос “Радио Свобода”.

Еще 20 россиян признали такими, которые нуждаются в дополнительной защите.

При этом на протяжении всего 2019 года миграционная служба признала беженцами девять россиян, еще 19 – лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

По состоянию на 1 октября этого года в Украине официально зарегистрированы 1276 беженцев и 878 человек, которые нуждаются в дополнительной защите. Основными странами происхождения искателей защиты в Украине являются Афганистан, Нигерия, Россия, Сирия, Камера, Таджикистан, Сомали, Демократическая Республика Конго, Гана, Бангладеш, Узбекистан, Йемен, Гвинея, Египет и Кот-д’Ивуар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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