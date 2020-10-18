 

Иран заявил об окончании оружейного эмбарго, введенного ООН

18.10.2020, 10:30, Новости дня

Иран  сообщил об окончании срока действия ограничений на торговлю оружием, установленных резолюцией Совета Безопасности ООН 2231 (2015). Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел в воскресенье, 18 октября.

“Все ограничения на передачу оружия и связанной с этим деятельности, финансирование, запреты на въезд или транзит через территории государств – членов Организации Объединенных Наций, ранее наложенные на ряд иранских граждан и военных чиновников, автоматически прекращаются” – заявили в МИД страны.

Теперь Тегеран может покупать и продавать оружие и военную технику без ограничений, руководствуясь своими оборонными нуждами, подчеркнули в  ведомстве.

В МИД Ирана заверили, что оборонная доктрина страны опирается на поддержку народа и внутренний потенциал.

“Иран обеспечил свои оборонительные потребности за счет собственных возможностей. Эта доктрина была и будет главной движущей силой Исламской Республики Иран”, – считают иранские дипломаты.

Доктрина не предусматривает закупку оружия массового поражения или крупные закупки вооружений.

“В современной истории Иран, несмотря на неравенство сил, никогда не начинал войн”, – рассказали в ведомстве.

Государственный секретарь Майк Помпео 19 сентября объявил вступившим в силу механизм восстановления санкций, заложенный в условиях ядерной сделки с Ираном. Антииранские санкции ООН предусматривали запрет на обогащение и переработку ядерных материалов в стране, испытание и развертывание на иранской территории баллистических ракет, передачу Ирану ядерных технологий и технологий для создания баллистических ракет, а также эмбарго на поставку оружия.

Россия заявила, что США вводят в заблуждение международное сообщество, утверждая о восстановлении санкций ООН против Ирана.

Механизм восстановления санкций был заложен в резолюции 2231 Совбеза ООН о ратификации международной атомной сделки с Ираном от 2015 года. В соответствии с этим пунктом, в случае невыполнения условий соглашения любой из его участников вправе затребовать восстановление штрафных мер, и другие стороны не могут наложить вето на это требование.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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