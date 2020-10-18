Прогноз для рубля: аналитики выявили причины ослабления валюты

18.10.2020, 10:23, Разное

Нестабильная нефтяная динамика только усугубила положение рубля. Если верить словам аналитика, то российским гражданам все еще рано надеяться на быстрое улучшение ситуации.

Согласно статистическим данным, в течение недели цена нефти марки Brent несколько раз опускалась ниже 42 долларов за баррель, что оказывало давление на российскую валюту. Однако Анна Зайцева напомнила и о сильных сторонах рубля.

Аналитик указала, что санкции Евросоюза против России до сих пор не смогли оказать существенного влияния на курс национальной валюты. Этот фактор уже был в значительной степени заложен в котировках и не мог привести к столь быстрому падению.

По мнению Анны Зайцевой, благодаря тому, что ЕС принял санкции в отношении “узкого круга лиц”, разграничительные меры не затронули экономические связи Российской Федерации с рядом европейских стран.

Статистика отразила и положительную динамику рублю. Стабильное положение фиксируется валютными интервенциями Банка России и Минфина. Таким способ удается предотвратить полное падение национальной валюты.

“До объявления итогов выборов в США волатильность курса будет сохраняться повышенной. Отсутствие новых негативных факторов геополитического характера и относительной стабилизации настроений на глобальных рынках позволят сохранить стабильный курс”, – заявила Анна Зайцева.

Примерный прогноз ГК “ФИНансовый Аналитик Москва”: на предстоящей неделе курс доллара по отношению к рублю будет оставаться в диапазоне от 77 до 78,8 рубля. Евро составит от 90,50 до 92,40 рубля.