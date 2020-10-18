Судно с пассажирами перевернулось и затонуло в Баренцевом море

18.10.2020, 10:08, Новости дня

Маломерное судно перевернулось и затонуло в акватории Баренцева моря, десять человек из числа пассажиров и членов экипажа оказались в воде, семерых удалось спасти, поиски троих продолжаются, сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.

В субботу вечером в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области «в результате нарушения лицом, осуществлявшим управление маломерным судном», судно «Юбилейный» ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поиски троих пропавших человек проводятся силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия. В поисковых мероприятиях принимает участие руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте СЗ СУТ СК России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее у берегов Японии затонуло судно с 42 членами экипажа и 5,8 тыс. коров.