 

Судно с пассажирами перевернулось и затонуло в Баренцевом море

18.10.2020, 10:08, Новости дня

Маломерное судно перевернулось и затонуло в акватории Баренцева моря, десять человек из числа пассажиров и членов экипажа оказались в воде, семерых удалось спасти, поиски троих продолжаются, сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.

В субботу вечером в акватории Баренцева моря в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области «в результате нарушения лицом, осуществлявшим управление маломерным судном», судно «Юбилейный» ударилось о скалистый грунт береговой линии, перевернулось и затонуло, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Поиски троих пропавших человек проводятся силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия. В поисковых мероприятиях принимает участие руководитель Мурманского следственного отдела на транспорте СЗ СУТ СК России.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Ранее у берегов Японии затонуло судно с 42 членами экипажа и 5,8 тыс. коров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Guardian – почти четверть молодых американцев считают холокост мифом

10.09 / В Офисе президента заявили, что Богдан “совершенно не в инсайде, не в тренде и продолжает хохмить над собственными шутками”

16.08 / Протестующие собрались у СИЗО в центре Минска

11.09 / Вика из “НеАнгелов” рассказала, как решать проблемы

02.07 / В Украине более 9 тыс. заведений могли стать источником распространения коронавируса

05.09 / Крупнейший банк мира столкнулся с нехваткой денег

30.08 / Пик второй волны коронавируса в Японии пройден

13.07 / Посольство Азербайджана в РФ не исключило войны с Арменией

19.07 / Трамп заявил, что в случае победы Байдена в США произойдет “невообразимое”

08.09 / Названы привычки, которые негативно отражаются на зрении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска