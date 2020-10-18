 

Саратовские врачи оценили состояние двух выброшенных матерью из окна девочек

18.10.2020, 10:08, Новости дня

Две девочки, выброшенные матерью из окна третьего этажа, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Саратовского государственного медуниверситета Елена Аленькина.

«Две девочки из одной семьи поступили вчера днем в Клиническую больницу имени Миротворцева с травмами после падения с высоты. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи делают все возможное», – сказала она ТАСС.

Напомним, в региональной прокуратуре накануне сообщили, что, по предварительной информации, мать выбросила двух детей пяти и восьми лет с третьего этажа многоквартирного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего нанесла себе ножевое ранение в грудь. Все трое госпитализированы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Названы победители одной из номинаций конкурса «Моя страна – моя Россия»

27.08 / Neues Deutschland – немецкая «политика переворотов» несёт Восточной Европе один лишь вред

04.10 / После сообщений в СМИ о “тревожных показателях” здоровья Трамп обнародовал новое видео

21.07 / Эксперт назвал цинизмом Лондона обвинения беглых российских олигархов в работе на Кремль

23.09 / Гривна снова укрепилась по отношению к евро

08.10 / Сборная Украины по футболу потерпела рекордное поражение в истории

12.08 / Соловьев дал совет сторонникам отмены половой идентификации

13.07 / France Info – в семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки

05.09 / В Украине зафиксирован рекордный суточный прирост пациентов с COVID-19

10.10 / Минздрав Киргизии назвал число пострадавших в ходе митинга в Бишкеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска