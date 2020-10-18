 

Россиянам разъяснили новые правила получения пенсии

18.10.2020, 9:48, Новости дня

Пенсионеры при смене банка, через который они получают пенсию, смогут оставить неизменной дату начисления выплаты, соответствующий приказ Минтруда вступил в силу 18 октября.

До сих пор при смене банка могла измениться дата поступления пенсии. «Конечно, это вызывало неудобство. Пенсионеры привыкают к той дате, которая им установлена при назначении пенсии. Однако раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом – уже 23-го числа», – сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Теперь дата поступления пенсии будет зависеть не от банка, а от условий, установленных по согласованию с пенсионером.

Сейчас пенсию можно получить несколькими способами: через почтовое отделение, в кассе банка или на банковскую карту.

О выборе способа получения пенсии или его изменении необходимо уведомить Пенсионный фонд любым удобным методом: письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР или в МФЦ либо в электронном виде через личный кабинет на портале госуслуг.

Ранее фракция партии «Единая Россия» в Госдуме подготовила предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, они направлены в правительство.



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