 

Эндокринолог Комиссарова назвала влияющие на состояние кожи продукты

18.10.2020, 9:17, Разное

Врач-эндокринолог Альбина Комиссарова пояснила о продуктах, которые влияют на состояние кожи. На последний показатель также воздействует косметический уход.
По словам медиков, воды необходимо пить столько, сколько захочется, но без фанатизма. Если в течение месяца человек не будет употреблять жидкость, фрукты и овощи, то кожа станет сухой. Часто такое состояние обуславливается недостаточной влажность окружающей среды или же неправильным уходом.

Усугубить акне может сахар. Избыток данного компонента приводит к образованию вещества AGE, а оно скрепляет коллагеновые волокна. В результате данных процессов упругость кожи ухудшается. К проблемам приводит также употребление алкоголя. В отдельных случаях может развиться даже меланома.

На состояние кожи в целом никак не влияют продукты с содержанием глютена. Однако пища из белой муки способна усиливать акне. Здесь речь идет в основном о высоком гликемическом индексе.

При проявлениях акне важно ограничить употребление обезжиренных молочных продуктов. Для начала нужно понять, действительно ли они повлияли на состояние кожи, пишет портал “РИА Новости”.



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