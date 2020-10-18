 

Центр Чумакова создал комитет по мониторингу данных испытаний вакцины от COVID-19

18.10.2020, 9:08, Новости дня

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН создал комитет по мониторингу данных клинического исследования разработанной им цельновирионной вакцины против коронавируса, сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Мы в центре приняли решение создать независимый комитет по мониторингу данных для рассмотрения хода клинического исследования нашей вакцины против коронавируса. Комитет будет изучать получаемые данные по безопасности и об основных параметрах эффективности вакцины и займется выработкой рекомендаций о целесообразности продолжения, прекращения исследования или внесения в него изменений», – сообщил ученый ТАСС.

Гендиректор центра уточнил, что в состав комитета вошли специалисты разных профилей, в том числе в области эпидемиологии, иммунологии и аллергологии, неврологии, инфекционных болезней, общей врачебной практики и организации здравоохранения.

Напомним, 6 октября центр Чумакова начал клинические испытания собственной вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сообщалось, что испытания вакцины в Новосибирске идут хорошо, у участников не зафиксировано никаких нежелательных явлений.



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