Ученый спрогнозировал прекращение активности COVID-19 к лету 2021 года

18.10.2020, 8:53, Разное

Ученый Николай Брико спрогнозировал, что к лету 2021 года будет наблюдаться прекращение активности COVID-19. Коронавирус распространяется уже десять месяцев, и при естественном развитии эпидемического процесса это прекратится, когда коллективный иммунитет достигнет 60-70%.

Специалист считает, что цепь массовых заражений COVID-19 поможет прервать вакцинация. Однако прививки должны сделать 60% представителей различных социально-возрастных групп населения. На сегодняшний день есть веские доказательства, что вирус распространяется в холодной и сухой погоде. Губительно на него действуют высокие температуры. Бирко призвал не забывать пользоваться кожными антисептиками и дезинфицировать поверхности.

Напомним, что впервые о коронавирусе стало известно в конце декабря прошлого года. Вспышка заболевания произошла в Китае. Из-за его быстрого распространения по многим странам ВОЗ приняла решение с 11 марта ввести пандемию. Всего в мире COVID-19 заболели 39,6 миллиона человек. От инфекционного заболевания уже вылечились 27,2 миллиона пациентов, а 1,11 миллиона – скончались.