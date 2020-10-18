“Стесняюсь раздеваться”: Кристина Асмус ответила на вопрос о желании сняться в порно

18.10.2020, 8:53, Разное

Кристина Асмус ответила на вопрос подписчиков по поводу съемок в порно. Звезда фильма «Текст» заявила, что у нее нет такого желания, поскольку она стесняется раздеваться перед камерой.

Кристина Асмус, находясь на самоизоляции из-за заражения коронавирусом, решила пообщаться с поклонниками. Они предложила фолловерам задать ей вопросы в специальном разделе социальной сети Instagram. Некоторые спросили об отношениях знаменитости с экс-супругом Гариком Харламовым, некоторые поинтересовались цветом ковра и любимой фирмой помады. Один из фанатов решился задать пикантный вопрос по поводу съемок в порно. Ответ Кристины Асмус привел многих в замешательство.



Изображение взято с: Instagram @asmuskristina

Пользователи посчитали, что актриса просо пошутила, заявив о стеснении раздеваться перед камерой. Многие вспомнили роль Асмус в фильме «Текст». В одной из сцен артиста снялась полностью голой. Недавно состоялась премьера фильма «Китобой», где Асмус исполнила роль сексуальной и развратной девушки.