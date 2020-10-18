Самый жуткий звонок в Службу Спасения 911

18.10.2020, 8:56, Разное

На сайте Reddit недавно был задан вопрос людям, которые работали или работают сейчас операторами на телефонной линии Службы Спасения 911 (американская служба спасения). Их попросили рассказать о том, какие самые пугающие звонки им поступали.

Пользователи быстро откликнулись и описали несколько случаев, которые были довольно жуткими. Среди них был описан и тот случай, который можно назвать паранормальным.

"Мне нужна твоя помощь"

Пожилая пара жила на заброшенном ранчо примерно в 20 милях к востоку от неназванного города. Когда старик умер, его жена стала звонить по номеру 911 не реже 3 раз в неделю, прося о помощи с самыми обычными бытовыми задачами. "Мне нужна помощь с включением термостата", "Мне нужна помощь с кипячением чая" и тд.

У этой женщины быстро развивалось слабоумие и в конечном счете оно прогрессировало до такой степени, что когда она звонила в службу спасения, она думала, что звонит своему покойному мужу Джону.

Все диспетчеры сразу узнавали ее по голосу, даже когда она не называла свой адрес, а говорила лишь что-то вроде "Джон, мне нужна твоя помощь. Пожалуйста, вернись домой и помоги мне".

Однажды она позвонила и снова сказала лишь эту фразу, а когда вскоре на ее адрес прибыли спасатели, то они нашли эту женщину мертвой в ее постели. Ее тело уже сильно окоченело и поэтому спасатели специально звонили диспетчерам и уточняли, эта ли именно женщина звонила на номер 911. Им подтвердили, что да, именно она.

За такое короткое время казалось очень необычным, что тело успело окоченеть, но в итоге этот феномен списали на неработающий обогреватель, ведь в доме женщины было очень холодно.

Казалось бы, эта грустная история наконец закончилась, но не тут то было. На протяжении еще целого года с этого адреса кто-то звонил по номеру 911 и голосом этой же старой женщины просил о помощи. Это происходило даже после того, как ее старый дом был окончательно разрушен и потом сгорел при пожаре.

Каждый раз эта женщина снова звонила по номеру 911 и умоляла в трубку "Джон, мне нужна твоя помощь. Джон, пожалуйста вернись домой и помоги мне".

Операторы прекрасно понимали, что тут творится какая-то чертовщина, но они были обязаны отвечать на каждый такой вызов и отправлять туда команду спасателей. И каждый раз команда не находила никаких людей на той территории.

Конечно же операторы 911 неоднократно пытались проверить, что может быть это кто-то шутит или телефонный номер умерших был передан другим людям, но когда они делали запросы в телефонную компанию, им каждый раз отвечали, что эта телефонная линия была окончательно отключена и что с нее не отмечено никаких выходящих звонков.