 

Число трудовых мигрантов в Москве сократилось на 40%

18.10.2020, 8:48, Новости дня

В Москве из-за сокращения числа мигрантов в 2020 году наблюдается недостаток работников городских служб, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

«Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам», – передает слова градоначальника ТАСС.

По словам мэра, снижение числа мигрантов влияет на рынок труда в Москве, особенно в жилищно-коммунальной сфере, где задействованы сезонные рабочие, в том числе приезжающие из других стран.

«Это ручной труд, это лопата, метла, лом. Далеко не все москвичи готовы работать на таких работах. Но потихоньку все равно решаем и эту задачу, очень много механизации. Привлекаем людей из других регионов», – отметил Собянин.

Напомним, ранее Собянин заявил, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ во время пандемии новой коронавирусной инфекции, может вызвать трудности в Москве.



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