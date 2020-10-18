Мэрия Москвы начнёт оказывать гражданам услуги по укладке тротуарной плитки

18.10.2020, 8:37, Разное

Для улучшения коммуникации между муниципальными чиновниками и горожанами московской мэрией была принята программа «Плитка в каждый дом».

Её особенность заключается не только в том, что можно заказать укладку плитки, позвонив на горячую линию Сергея Собянина, но и тем, что в процессе примут участие городские депутаты, главы административных округов, чиновники мэрии и даже сам мэр.

– Я люблю работать руками, мне не тяжело, на даче у себя я сам плитку ложил и другим гражданам положу. Мы обещаем вам кратчайшие сроки и высокое качество работ. Всё это отражается на нашем рейтинге, поэтому важно себя хорошо зарекомендовать. Помимо красиво благоустройства вашего двора, загородного дома или приусадебного участка, вы можете поговорить со своим депутатом или чем чёрт не шутит — с мэром. Пожаловаться или внести конструктивное предложение. Замечу, это наше московское ноу-хау. В Париже, Лондоне или Нью-Йорке такого нет, — прокомментировал инициативу Собянин.

Для рекламы услуг московских чиновников в районах столицы и Подмосковье разместят билборды с номерами телефонов и указанием услуг каждого из управленцев.

Прайс на выполнение работ будет зависеть от тарифного плана каждого специалиста, времени и места выполнения работ и объёма работ. Самым дорогим из мастеров для москвичей станет Сергей Собянин.

Помимо плитки, рабочие бригады предлагают укладку бордюров.