Мнение: “Спасение черного ястреба”

18.10.2020, 8:35, Разное

Мега-разбор событий, которые были показаны в фильме "Падение черного ястреба", а также о том, насколько показанные в фильме события отражают реальность замеса американцев с сомалийцами в Магадишо. Радует как юмор автора, так и обширный экскурс в историю Африканскго Рога в период Холодной войны и предыстории событий начала 90х годов. Сомали, Эфиопия, Эритрея и вот это вот все. Все равно как отличный документальный фильм посмотрел.

Спустя почти 30 лет после тех событий, значительная часть Сомали находится под контролем различных террористических и банд-группировок. Просто на смену Айдиду пришли другие, а желаемое насаждение демократии в Сомали так и не случилось.