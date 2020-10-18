Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины – штаб ООС

18.10.2020, 8:25, Новости дня

За прошедшие сутки, 17 октября, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим тишины. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили вблизи населенных пунктов Водяное, Авдеевка и Шумы Донецкой области. На этих участках зафиксированы единичные враждебные выстрелы из гранатометов различных систем. Неприцельно выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, на Приазовье задокументировано еще два нарушения достигнутых договоренностей. Так, в районах населенных пунктов Пищевик и Широкино (Донецкая область) зафиксировано пролеты двух враждебных квадрокоптеров, с пересечениями линии разграничения. Беспилотники противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины, что сделало невозможным их дальнейшее применение.

С начала текущих суток, 18 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 18 жовтня 2020 року #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.30 18 жовтня 2020 рокуСлава Україні!Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою підрозділами Об’єднаних сил. Українські захисники, перебуваючи у готовності до миттєвого реагування на будь-які дії противника, сумлінно виконують завдання за призначенням.Упродовж минулої доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили домовленості, що були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року. Зокрема, режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївка та Шуми. На цих ділянках зафіксовано поодинокі ворожі постріли із гранатометів різних систем. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.Окрім того, на Приазов’ї задокументовано ще два порушення досягнутих домовленостей. Так, у районах населених пунктів Пищевик та Широкине зафіксовано прольоти двох ворожих безпілотників типу «Квадрокоптер», із перетинами лінії розмежування. БПЛА противника були подавлені нашими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило їх подальше застосування.Від початку поточної доби, 18 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.Українські захисники, дотримуючись умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, готові адекватно реагувати на будь-які підступні та провокаційні дії противника.Слава Україні! Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 17. Oktoober 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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