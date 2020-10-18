В мире от COVID-19 умерло 1,1 млн человек

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18.10.2020, 8:25, Новости дня

В мире к утру 18 октября COVID-19 заболело 39,6 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

1 млн 108 тыс. человек умерли, 27,2 млн выздоровели.

Странами с наибольшим распространением заболевания COVID-19 являются:

США (8 млн 106 тыс. заразились, 219,3 тыс. умерли, 3,2 млн выздоровели);
Индия (7,4 млн заразившихся, 113 тыс. умерших, 6,5 млн выздоровевших);
Бразилия (5,2 млн заболевших, 153 тыс. умерших, 4,5 млн выздоровевших);
Россия (1,4 млн заболевших, 23,9 тыс. умерших, 1 млн 60 тыс. выздоровевших);
Аргентина (979 тыс. заболевших, 26,1 тыс. умерших, 791 тыс. выздоровевших).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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