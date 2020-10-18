Степанакерт возложил на Азербайджан ответственность за обострение на линии соприкосновения

18.10.2020, 8:08, Новости дня

Баку несет ответственность за обострение ситуации на линии соприкосновения на фоне объявленного между Арменией и Азербайджаном перемирия, сообщила Армия обороны Карабаха (вооруженные подразделения непризнанной Нагорно-Карабахской Республики).

«Вся ответственность за обострение ситуации на линии фронта ложится на военно-политическое руководство Азербайджана», – передает РИА «Новости» заявление Армии обороны Карабаха.

МИД НКР также возложило ответственность за нарушение режима на Баку. «Несмотря на объявление о новом гуманитарном перемирии, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение. ВС Азербайджана произвели артиллерийский обстрел в северном направлении с 00.04 до 02.45 по местному времени, а также ракетный обстрел в южном направлении с 02.20 до 02.45. К 07.20, с использованием артиллерийского огня, ВС Азербайджана предприняли наступление на южном направлении с целью занятия выгодных позиций. Обе стороны несут потери», – говорится в сообщении ведомства.

Между тем, минобороны Азербайджана заявило, что еще до начала перемирия были уничтожены две станции наведения ракет ЗРК С-300 ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

«17 октября в течение дня до объявления нового режима гуманитарного прекращения огня оперативная обстановка на Агдеринском и Физули-Гадрутском направлениях фронта была относительно стабильной», – сообщила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

В министерстве уточнили, что «в результате действий, предпринятых азербайджанской армией в течение вчерашнего дня, на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя живая сила, две станции наведения ракет ЗРК С-300, пять танков Т-72, три РСЗО БМ-21 «Град», две РСЗО «Смерч», одна гаубица-пушка Д-20, одна зенитная пушка КС-19 и шесть единиц автомобильной техники противника».

«Наши войска контролируют оперативную обстановку по всему фронту», – добавили в ведомстве.

Напомним, в минобороны Армении заявили, что Азербайджан на фоне перемирия в Нагорном Карабахе предпринял наступление на границе с Ираном.

в Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Армения и Азербайджан. Вскоре и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».