 

Трамп признался в любви к «премьер-министру Макрону»

18.10.2020, 7:48, Новости дня

Президент США Дональд Трамп ошибочно назвал своего французского коллегу Эммануэля Макрона премьер-министром.

В штате Мичиган Трамп похвастался тем, что «остановил Парижское соглашение по климату». При этом он заявил: «Я очень люблю премьер-министра Макрона, но я как-то спросил его, как обстоят дела, как там соглашение?». По словам Трампа, «дела у соглашения не очень». Сейчас правительство Франции возглавляет Жан Кастекс, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что избирательная кампания становится тем грязнее, чем ближе день голосования. И Трампа, и его соперника Джо Байдена обвиняют в слабоумии. Их первые дебаты удостоились от избирателей и наблюдателей таких эпитетов, как «худшие президентские дебаты в истории Америки», «самая низкая точка в американской политической культуре в моей жизни».



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