 

Армения сообщила о наступлении Азербайджана на границе с Ираном

18.10.2020, 7:48, Новости дня

Азербайджан на фоне перемирия в Нагорном Карабахе предпринял наступление на границе с Ираном, сообщила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, Азербайджан «в очередной раз грубо нарушил соглашение» о перемирии и начал «наступление на южном направлении», намереваясь произвести захват «выгодных позиций». Речь идет о районе Худаферинского водохранилища на границе с Ираном. Указывается, что азербайджанские силы «предприняли наступление» к 07.20 (06.20 мск), «обе стороны несут потери», передает РИА «Новости».

Напомним, в Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Армения и Азербайджан. Вскоре и Армения, и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».



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