 

Эксперт призвал Интерпол выдавать ордера на арест силовиков Лукашенко

18.10.2020, 7:43, Разное

Уровень жестокости белорусских силовиков удивил даже самых не впечатлительных людей. После президентских выборов ОМОН избивал протестующих дубинками, использовал светошумовые гранаты и резиновые пули.

Недавно стало известно, что правоохранители готовы использовать огнестрельное оружие против народа. Несмотря на свыше тысячи пострадавших, ни одного уголовного дела по факту превышения должностных полномочий возбуждено не было.

Лукашенко дал силовикам карт-бланш на насилие, убеждены эксперты. При этом правозащитники всерьез озабочены проблемой с безнаказанностью силовиков.

Представитель Белорусского Хельсинкского комитета Гарри Погоняйло заявил, что на сегодняшний день есть порядка двух тысяч заявлений от пострадавших – ни одному из них не дали ход. Эксперт убежден, что для решения задачи необходимо воспользоваться универсальной уголовной юрисдикцией.

Правозащитник выразил мнение, что Интерпол в силах выдать ордера на арест силовиков, уличенных в насилии. Для этого необходимо изучить заявления потерпевших, вынужденных уехать в Польшу и Литву.

На сегодняшний день это единственный шанс привлечь виновных к ответственности, подчеркнул эксперт. На территории Белоруссии у людей нет надежды на правосудие, резюмировал Погоняйло.



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