Распятая республика

18.10.2020, 7:35, Разное

«Россиянин чеченского происхождения» зверски убил учителя в пригороде Парижа — за демонстрацию карикатур на пророка Мухаммеда. Что творится во Франции?

Вечером 16 октября во Франции произошел очередной чудовищный теракт. 18-летний «уроженец Москвы чеченского происхождения» зверски убил преподавателя. В стране уже убивали 86-летнего священника прямо в церкви, теперь достигнут другой угол дна: перед зданием колледжа обезглавлен учитель.

Это произошло у здания колледжа района Bois d'Aulne тихого 35-тысячного парижском пригорода Конфлан-Сент-Онорин. Здесь, как рассказал газете Le Monde местный полицейский, «не то что в отдельных парижских пригородах», здесь абсолютно тихо и событием до сих пор считалось выбегание дикого кабана на улицу в центре.

Около 17 часов в пятницу 16 октября по улице бегал молодой монстр с длинным ножом.

Убийца набросился на 47-летнего учителя истории и географии Самюэля Пати (Samuel Paty), который возвращался с последнего урока, — последнего и на неделе, и перед осенними школьными каникулами, начинающимися к празднику Всех Святых.

***

…Закончив убийство, террорист снял сотворенные им последствия кошмара на видео и разместил в твиттере.

КОНТЕКСТПроисхождение убийцы не имеет значения

Аккаунт в твиттере у него был с номерком после @tchetchene (т.е. «чеченец»). Позже в российских СМИ появилось имя: некто Абдулак Анзоров. На месте были найдены документы, указывающие на то, что у него было российское гражданство, сказал телеканал BFM TV. Семья преступника переехала из Москвы во Францию, когда он был еще маленьким.

Тут, конечно, важно в очередной раз подчеркнуть, что происхождение убийцы не имеет значения. Три недели назад возле бывшего здания редакции Charlie Hebdo на людей с ножом набросился 25-летний пакистанец.

В 2016-м старенького священника Жака Амеля в церкви тишайшего нормандского городка Сент-Этьен-дю-Рувре зарезали двое отморозков «магрибского происхождения». И т.д.

Вот и Ассоциация уроженцев Чечни в Европе осудила нападение на учителя. Об этом говорится в коммюнике организации, которое цитирует ТАСС.

И даже если, как пояснил газете Le Parisien Жан-Шарль Бризар, директор Центра анализа терроризма, «чеченцы — это от 15 до 20% радикализированных исламистов» во Франции, это совсем не повод бросать тень на все чеченское сообщество.

«Ни одна община не может нести ответственность за отдельные акты, совершаемые ее соотечественниками», — говорится в заявлении Ассоциации уроженцев Чечни.

Так что не будем останавливаться на национальном вопросе.

Тем более что неизменно только одно условие десятков терактов, совершенных во Франции нелюдями разных национальностей за последние пять с лишним: они всегда были делом рук исламистов.

Убийца учителя не только заснял последствия своего преступления, но и записал «обращение» на этот свой твиттер-аккаунт: с «предупреждением» «Макрону, правителю неверных» и с оскорблением в адрес убитого учителя.

Учитель, по мнению убийцы, «принижал пророка Мухаммеда».

Убийцу ликвидировали полицейские в нескольких сотнях метров от места преступления. Флики говорят, что он и на них пытался броситься под крики «Аллах Акбар». Они несколько раз кричали ему бросить оружие, сделали несколько предупредительных выстрелов. Потом застрелили.

Карикатура с «голым пророком»

12-летняя Самия, которая была на последнем уроке любимого учителя, рассказала журналистам Le Monde, что занятие было посвящено теме имущественного неравенства, разнице уровня жизни в южных и северных странах и т.д. Препод показывал ученикам фотографии из Бразилии: шикарные виллы на фоне фавел. После урока Самия сказала учителю, Самюэлю Пати: «Хороших каникул, мсье». Он ей ответил тем же. И все…

Ничто вроде не предвещало…

Точно так же, как и в момент рождения драмы — две недели назад, 5 октября, когда учитель на уроке по гражданскому воспитанию показывал детям того же 4-го класса (т.е. 12–13 лет) карикатуры — в том числе и на пророка Мухаммеда: чтобы объяснить, что, согласно ценностям Французской Республики, каждый может верить и не верить, каждый имеет право свободно выражать свое мнение о любых религиях…

Но все-таки зная, в какой стране он сейчас живет, учитель на всякий случай — перед тем как показать карикатуры — предложил всем детям, которые считают себя верующими и думают, что такие рисунки могут их оскорбить, отвернуться или просто на время выйти из класса.

Возможно, учитель говорил о рисунках, которые только-только появились в номере Charlie Hebdo, — газета взяла на себя смелость снова опубликовать датские карикатуры, из-за которых много лет назад начались нападки на редакцию, приведшие в итоге к большой трагедии.

Этот отчаянно смелый по нынешним временам акт сотрудников Charlie Hebdo (чей новый адрес держится в секрете) был посвящен начавшемуся судебному процессу над предполагаемыми сообщниками террористов, убивших их коллег по редакции в январе 2015-го.

Но показ карикатур в классе тихого парижского пригорода сначала обернулся мелким скандалом — прежде чем стать драмой национального масштаба.

Согласно свидетельствам, которые есть сейчас, одна из учениц пожаловалась родителям на то, что учитель показывал детям рисунок «голого пророка» и это ее шокировало.

В итоге в местных чатах некоторые «шокированные» родители, а также другие желающие стали обсуждать «неподобающее» поведение учителя. Дошло до жалоб руководству школы с требованием отстранить Самюэля Пати.

Дирекция, конечно, на это не пошла, но все-таки разослала родителям успокаивающее сообщение, еще раз указав, что мсье Пати предупреждал учеников о показе карикатур.

Кроме того, организовали собрание с участием учителя, желающих от классов и руководства школы. На собрании, как сообщило BFM TV, преподаватель, чтобы успокоить ситуацию, даже вроде бы признал, что, возможно, допустил некоторую оплошность, не сумев донести свое сообщение сразу до всех учеников. Казалось, на этом «инцидент исчерпан», говорят сейчас коллеги погибшего.

Но, как видно, убийца — который никак не мог присутствовать на «оскорбительном» уроке — уже получил идеологический «заряд».

Ведь в интернете с 8 октября гуляло как минимум два видео — и самой «оскорбленной» школьницы, и ее «возмущенного отца», который называл учителя «отморозком, оскорбляющим мусульман» тем, что показывает «голого пророка» (как будто этот житель видел пророка одетым. —Ред.).

12 октября преподавателя вызвали в полицию, дали ознакомиться с жалобой «возмущенного отца».

Господин Пати с удивлением узнал, что дочь жалобщика не учится в его классе. Учитель подал ответную жалобу — по факту клеветы в его адрес.

Ему, как рассказал Le Parisien представитель родительского комитета, стали поступать угрозы через соцсети. В открытый доступ были выложены адрес и телефон Самюэля Пати.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 5 лет теракту в редакции «Шарли Эбдо». Помолчим? Или заткнемся?Какие нужно извлечь уроки Парижане несут цветы в память об убитом учителе. Фото: EPA

Почему в условиях повышенной террористической угрозы (тем более что три недели назад у здания бывшей редакции Charlie Hebdo уже был устроен теракт) местные власти не обратили более серьезное внимание на этот скандальный исламистский «суд» над учителем — пока вопрос.

ПРОДОЛЖЕНИЕ