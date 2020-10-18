США бросят против новых российских танков искусственный интеллект

18.10.2020, 7:15, Новости дня

Хотя у США сейчас и нет основанных на искусственном интеллекте компьютерных программ, позволяющих противостоять новым вызовам, специалисты уверены, что они появятся в недалеком будущем. Как пишет The National Interest, если база данных, например, не сможет распознать танк противника, тогда в действие вступит аналитика, которая благодаря серии алгоритмов на основе искусственного интеллекта оценит дополнительные переменные значения и сделает вывод.



Reuters

В Пентагоне разрабатывают программы распознавания боевой техники противника, основанные на искусственном интеллекте, но что произойдёт, если РФ или Китай построят новый секретный танк либо тяжёлую бронированную машину, а самые передовые американские базы данных не смогут её распознать? Как пишет The National Interest, если у США сейчас нет основанных на искусственном интеллекте компьютерных программ, позволяющих противостоять новым вызовам, специалисты, разрабатывающие требования к беспилотным летательным аппаратам и робототехнике сухопутных войск, уверены, что они появятся в недалеком будущем.

«Используя искусственный интеллект, беспилотная авиационная система из состава подразделения опознаёт вражеский танк, просит другие датчики подтвердить опознание, а затем докладывает информацию командиру взвода, предлагая ему разные варианты действий, чтобы он смог принять решение», — рассказал изданию полковник Сэм Эдвардс из Форт-Беннинга, руководящий управлением по разработке требований к робототехнике и интегрированному развитию возможностей.

Но если база данных на основе искусственного интеллекта не распознает танк противника, тогда в действие вступит аналитика. Серия сложных алгоритмов на основе искусственного интеллекта оценит дополнительные переменные значения и сделает вывод, где будет анализ различных конфигураций и деталей известных танков, окружающей обстановки, тепловых демаскирующих признаков и даже предыдущих похожих ситуаций.

Как заключает издание, искусственный интеллект развивается так стремительно, что уровень надёжности сейчас быстро повышается, и когда-то созданные искусственным интеллектом автоматизированные системы будут активно встраиваться в самые важные образцы боевой техники и вооружений.

«Если говорить о стратегии, то автономия и искусственный интеллект являются ключом к решению большинства проблем», — уверен Эдвардс.