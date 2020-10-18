Президент Мексики о задержании в США бывшего министра обороны: Несомненно, это было мафиозное правительство

18.10.2020, 7:15, Новости дня

После задержания в США бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса Сепеды можно говорить о том, что в стране ранее существовало мафиозное правительство, об этом, как пишет Milenio, заявил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он также отметил, что несмотря на все усилия по чистке госаппарата, «это раковое заболевание оказалось очень запущенным».

Президент (Мексики. — ИноТВ) заверил, что после задержания генерала Сьенфуэгоса* (в США. — ИноТВ), хотя и нельзя говорить о наркогосударстве, однако можно сказать, что раньше существовало мафиозное правительство.

АНДРЕС МАНУЭЛЬ ЛОПЕС ОБРАДОР, президент Мексики: Хотя тут речь и не идёт о наркогосударстве, однако можно говорить о наркоправительстве и, без сомнения, о мафиозном правительстве. Получается, что мы чистим, чистим, чистим, наводя порядок в государственной жизни, однако это раковое заболевание оказалось очень запущенным. Хотя его можно вылечить, но оно сильно запущено.



Дата выхода в эфир 16 октября 2020 года.

* занимал пост министра обороны Мексики с 2012 по 2018 годы (прим. ИноТВ)