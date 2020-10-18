Названа дата презентации нового ноутбука Apple

18.10.2020, 7:10, Новости дня

В сети появилась информация о том, когда компания Apple представит новый ноутбук, в котором она использует процессор собственного производства. Ранее о появлении такого устройства уже сообщали СМИ,

По имеющейся информации, анонс события состоится 10 ноября, а само мероприятие пройдет ровно на неделю позже. Об этом сообщил известный аналитик Джон Проссер, сославшийся на собственный инсайд.

Ожидается, что предложенная для ноутбука архитектура будет полностью совместима с мобильными устройствами. Некоторые эксперты уже выступили с предположением, что производитель использует чип Apple A14. На нем, кстати, работают iPad Air 4 и iPhone 12, предварительные продажи которых только что стартовали.