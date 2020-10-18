Живой коронавирус обнаружили на упаковке замороженной рыбы в Китае

18.10.2020, 6:48, Новости дня

В Циндао обнаружены образцы живого коронавируса на упаковке замороженной продукции, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Центр «обнаружил и изолировал образцы живого коронавируса на упаковке импортной замороженной трески» в ходе расследования причин локальной вспышки COVID-19 в Циндао. Отмечается, что это «первый случай обнаружения образцов живого коронавируса на упаковке замороженной продукции». Центр подтвердил, что «соприкосновение с образцами живого коронавируса на упаковке может привести к заражению», передает ТАСС.

Как сообщается, данный случай свидетельствует о том, что «при особых условиях коронавирус нового типа может сохраняться на упаковке продукции в течение длительного времени». Впервые это «подтверждено» вне лаборатории. Отмечается, что не исключена «вероятность передачи коронавируса через международную холодильную цепь», при «определенных условиях существует риск заражения сотрудников, работающих с замороженными продуктами».

Напомним, власти китайского портового города Циндао, находящегося на востоке КНР, решили проверить все 9 млн жителей на коронавирусную инфекцию. Такое решение было принято после того, как зафиксировали рост новых случаев коронавируса в городе. Отмечалось, что рост распространения заболевания может быть связан с больницей, где лечат завезенную в регион инфекцию.