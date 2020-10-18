Мнение: О шокирующей правде про бегущих из России

18.10.2020, 6:25, Разное

Нельзя сказать, что статистика эмиграции из России потрясает воображение. Не Сирия всё же, и счёт уехавших не идёт на миллионы в год: так, десятки или, максимум, сотня-другая тысяч жителей покидают ежегодно Родину. Как успокоительно пишут «правильные» источники, в страны дальнего зарубежья из России уезжает примерно 0,07-0,08% населения в год, и это-де меньше чем из ЕС или США…

С другой стороны, дело ведь не в количестве. В отличие от многих других стран, Россию покидают не затем, чтобы поработать-поучиться и вернуться обогащёнными новым опытом и знаниями. Увы, обычно из России уезжают большей частью навсегда. Причём покидают страну наиболее конкурентоспособные: те, кто могут на чужбине устроиться нормально или хорошо. И это уже убыль бо́льшая, чем просто цифра в ежегодном статсборнике.

Но шокирующая правда – не в этом.

Дьявол кроется в деталях ©

Главные эмигранты в развитый мир из России – женщины. В 2009 г. в Италию женщины – 83% потока эмигрантов, в Испанию – 68%, во Францию – 65%, в Нидерланды – 64%, в Германию – 61%, в США – 55% и т.д.

То есть, в среднем двое из трёх поуехавших – слабый пол. Хотя какой же он тут слабый-то?

И #женщины, бросая отчий край, отправляются за лучшей судьбой, очевидно. Замуж ли, работать ли, учиться ли – не суть важно.

А важно то, что мы, #мужчины, не смогли дать им этой судьбы дома.

По данным МВД России, порядка 20 тысяч женщин в год становятся жертвами домашнего насилия. И это лишь верхушка айсберга – речь о зарегистрированных преступлениях, побоях или даже убийствах. А сколько всякого скрывается за плотно закрытыми дверьми многоклеточных человейников – только Богу известно. Согласно негосударственной статистике, женщины обращаются в полицию в среднем на седьмой раз избиений. Терпят до последнего…

Но и без насилия женская доля в России – не сахар. За равный труд женщины получают сейчас на 27% меньше мужчин. Каждая вторая женщина сталкивалась с гендерной дискриминацией при приёме на работу, каждая четвёртая – с такой же дискриминацией уже на рабочем месте, каждая шестая – с харасментом хотя бы раз. Пещерный сексизм давно и прочно стал частью российской повседневной, бытовой культуры. А ведь когда-то именно #СССР подавал всему миру пример эмансипации женщин!

Как едко, но метко заметил один аноним, «если ты не можешь сделать свою родину хорошей страной, сделай хорошую страну своей новой Родиной». Вот женщины и делают, как могут и что могут, а #Россия – теряет генофонд…

И никому до этого ведь дела нет?