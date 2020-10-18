 

Азербайджан обвинил Армению в грубом нарушении перемирия

18.10.2020, 6:08, Новости дня

Вооруженные силы Армении нарушили перемирие, заявило минобороны Азербайджана.

Как заявили в азербайджанском оборонном ведомстве, «несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня», Армения «грубо нарушила соглашение». Азербайджан обвинил Армению в обстреле «из минометов и артиллерии окрестности Джебраила» и «освобожденных сел на реке Араз». 

Отмечается, что «среди личного состава нет пострадавших». Азербайджан «принял адекватные меры реагирования». Указывается, что «войска проводят соответствующие действия на всем фронте на выгодном уровне, на значительных высотах и позициях», передает РИА «Новости».



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