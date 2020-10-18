 

Финская газета назвала причиной смерти Пушкина туберкулез

18.10.2020, 5:48, Новости дня

Популярная финская газета Iltalehti заявила, что русский поэт Александр Пушкин умер «от туберкулеза».

Журналистка Хелья Салонен написала статью о борьбе с туберкулезом и перечислила в ней известных людей, которые в разное время скончались от этой болезни. В список попали Пушкин и Антон Чехов. По мнению Салонен, Пушкин «с высокой степенью вероятности умер от туберкулеза», передает РЕН ТВ.

Следует отметить, что и Чехов, вероятно, умер не от туберкулеза. Такая версия действительно существовала продолжительное время, но в 2018 году ученые пришли к выводу, что Чехов умер из-за вызванного тромбом кровоизлияния в мозг.

Как пишет «Фонтанка», в комментариях читатели обратили внимание на ошибку Салонен: «Что-что? Разве это не пуля в 1837 году на дуэли с Дантесом попала в область живота?». Один из них даже написал автору статьи. «И вот что она ответила: «Версий гибели знаменитостей может быть много. Вот почему я позволила себе альтернативное высказывание», – сообщил читатель.



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