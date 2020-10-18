Власти США казнят женщину впервые за последние 60 лет

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18.10.2020, 5:30, Разное

В США казнят Лизу Монтгомери из Канзаса, осужденную за убийство беременной женщины Бобби Джо Стиннетт и похищение ее ребенка. Об этом сообщается на сайте Минюста страны.

В 2004 году Монтгомери поехала к Стиннетт, чтобы якобы купить у нее щенка. Монтгомери распорола ей живот и похитила ребенка. Впоследствии она во всем созналась. В 2007 году присяжные в штате Миссури рекомендовали суду вынести Монтгомери смертный приговор, что он и сделал.

Как пишет Associated Press, защита указывала, что Монтгомери болела псевдоциезом, при котором гражданка ошибочно считает, что она беременна.

Казнь женщины назначена на 8 декабря этого года в тюрьме США Терре-Хот штата Индиана. Ей введут смертельную инъекцию.

Монтгомери станет первой женщиной, казненной федеральными властями США более чем за 60 лет и девятой казненной после отмены моратория на смертную казнь в июле. До этого за 56 лет федеральные власти США казнили трех заключенных.

Источник: Новая газета



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