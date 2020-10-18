DT – свадьбы не будет — полиция прикрыла банкет из-за нарушения коронавирусного режима

18.10.2020, 5:10, Новости дня

Британская полиция разогнала свадебный приём, на котором присутствовало более сотни гостей, пишет The Daily Telegraph. По словам старшего суперинтенданта полиции, это вопиющее и глупое нарушение ограничений, связанных с коронавирусом, поэтому организаторам мероприятия, вероятно, придётся заплатить огромный штраф на сумму ₤10 тыс.



Reuters

Полиция разогнала свадебный приём, на котором собралось более ста человек, тем самым совершившие «вопиющее» и «глупое» нарушение коронавирусных ограничений, пишет британская газета The Daily Telegraph.

Организатору мероприятия, проходившего в Tudor Rose в Саутхолле на западе Лондона, возможно, придётся заплатить огромный штраф в размере 10 000 фунтов стерлингов.

Как отмечает издание, гостей видели празднующими без масок и без соблюдения социальной дистанции.

Хотя свадьбы всё ещё разрешены, правительство распорядилось установить строгое правило о максимальном количестве гостей, не превышающем пятнадцати человек.

На снимках, сделанных нательными камерами и опубликованных столичной полицией, видно, как новобрачных и гостей в дорогих нарядах выводили из места проведения мероприятия.

«Это было опасное и глупое нарушение правил, которые были разработаны специально для того, чтобы уберечь людей от передачи смертельного вируса», — заявил старший суперинтендант Питер Гарднер.

По его словам, «ограничения на большие собрания, такие как свадьбы, действуют уже несколько месяцев, и, откровенно говоря, этому вопиющему и высокомерному нарушению закона нет никакого оправдания».

«Совершенно очевидно, что владелец заведения не пытался обеспечить соблюдение правил или безопасность своих посетителей. Именно по этой причине мы предъявили им штраф на сумму 10 000 фунтов стерлингов», — цитирует слова Гарднера The Daily Telegraph.