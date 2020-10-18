Аудитория Telegram за месяц выросла на 1,2 млн человек

18.10.2020, 5:08, Новости дня

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram в августе выросла на 1,2 млн и составила 26,7 млн человек, сказали в пресс-службе компании Mediascope.

Согласно представленным данным, самым популярным среди всего населения РФ старше 12 лет остается мессенджер WhatsApp. В августе число заходивших в мобильное приложение WhatsApp хотя бы раз за месяц, составило 70,6 млн человек, или 57,7% населения. За месяц количество пользователей сократилось на 0,1%, передает ТАСС.

Вторую позицию занимает Viber, им пользуются 36,2 млн, 29,7% населения. Его аудитория сократилась за один летний месяц на 0,5%.

Третье занимает Telegram, аудитория в августе выросла до 26,7 млн человек (21,8%). Рост составил 0,9%. Далее следует Google Чат с 22,5 млн (18,4%), он прибавил 0,5%. Замыкает пятерку популярных приложений для обмена сообщениями – Messenger от Facebook – 7,1 млн человек (5,9%) – рост в августе составил 0,1%.

Напомним, 4 октября в работе Telegram произошел глобальный сбой. На неполадки жаловались пользователи по всему миру, включая страны Европы. Позже создатель мессенджера Павел Дуров объяснил причину возникновения неполадок в работе сервиса.