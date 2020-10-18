Малахов заявил о выходе Заворотнюк на связь с ним

18.10.2020, 5:08, Новости дня

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что с ним на связь вышла актриса Анастасия Заворотнюк.

В рамках передачи на канале «Россия 1», посвященной дню рождения Николая Баскова, ведущий сказал, что Заворотнюк хотела позвонить в студию и поздравить Баскова. Тот заявил, что для него проблемы со здоровьем Заворотнюк стали «большим ударом». Он выразил поддержку актрисе: «Я это понимаю как никто, потому что я проходил это с близким человеком. Я хочу Насте сказать, что она нам нужна», – передает РИА «Новости».

Как сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. В апреле представитель артистки заявила, что сведения о глиобластоме у Заворотнюк – это фейк.