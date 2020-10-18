Компания Samsung контролирует половину рынка чипов памяти для смартфонов

18.10.2020, 5:05, Новости дня

Почти половина мирового рынка чипов памяти для смартфонов контролируется сегодня южнокорейской компанией Samsung. Об этом сообщает агентство Strategy Analytics.

Только во втором квартале текущего года «Самсунг» заработал на поставках данных устройств 9,7 млрд долларов. Выручка увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 3%.

Второе и третье место в рейтинге поставщиков чипов памяти мобильных устройств занимают компании SK Hynix и Micron. Однако их общая доля на мировом рынке составляет всего около одной трети. Ниже по списку расположилась компания Kioxia. Также аналитики обращают внимание на то, что за последний год на 5% вырос рынок оперативной памяти.