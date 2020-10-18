Раскрыты особенности iPhone 12, которые попадут на рынок США

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18.10.2020, 5:05, Новости дня

Оказывается, iPhone 12, которые будут продаваться на территории США, Европейского Союзе и в других частях света, отличаются друг от друга. Во всех смартфонах будет обеспечена поддержка формата связи 5G. Однако только американские покупатели получат гаджет с 5G mmWave, что предполагает сверхбыстрый Интернет.

Для этого в аппарате установят дополнительную антенну, говорят специалисты. О том, почему остальные iPhone 12 не будут оснащены этой важной деталью и не смогут принимать сигнал на миллиметровых волнах, производитель не сообщает.

Вероятно, причина в самом формате связи. Базовые станции для него не могут распространять сигнал в большом радиусе. Не во всех странах готовы вкладывать большие капиталы в инфраструктуру, поэтому не всем нужны смартфоны с поддержкой 5G mmWave.



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