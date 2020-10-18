Мнение: Mélodie d’amour chantait le cœur d’Emmanuelle

18.10.2020, 4:30, Разное

Песня, посвященная Эммануэлю Макрону

Недавно я тут публично недоумевал, не в силах придумать правдоподобное объяснение, почему у Путина, вроде бы главного хулигана и гопника мировой политики – который и на Меркель собаку спускал, и к английской королеве на полтора часа опаздывал – такой явный пиетет перед юнцом Макроном (Путин ему реально в отцы годится). Путин – вроде как главный мировой отравитель и вообще Чорный Властелин – перед Макроном все время как-то сникает и едва ли не лебезит. Вон, давеча почему-то взялся нелепо оправдываться по телефону из-за отравления Навального – а Макрон его сначала сурово отчитал, как школьный учитель («не делайте из меня идиота!!»), а потом еще и слил весь разговор в паблик…

Народ в ответ разводил руками, тоже не находя объяснений слабине Нацлидера, и разве что невнятно бормотал про близость Макрона то ли Ротшильдам, то ли Рокфеллерам (я их всегда путаю), и что «Эммануэль – парень непростой…»

Однако вчера прогремела действительно жутчайшая история с убийством (так и хочется сказать – ритуальным) школьного учителя во Франции – которого не просто убили, но, как у Булгакова, отпилили голову – и, как говорится, «холодок бежит за ворот»: дело не в теракте самом по себе, а в том, насколько удивительно он КСТАТИ. Кстати именно для Макрона.



Цветы у школы во Франции, где преподавал убитый фанатиком учитель истории

Потому что в эту «последнюю осень» Макрон во Франции развернул бешеную кампанию против некоего «исламского сепаратизма». Кампанию, которая в разгулянном французском обществе наталкивалась, как нетрудно догадаться, на не менее бешеное сопротивление. Просто почитаем прессу. Вот сообщение БиБиСи от 2 октября:

«Президент Франции Эммануэль Макрон намерен добиваться принятия более жестких законов для борьбы с исламским сепаратизмом и для защиты принципов светского общества. По словам Макрона, существует опасность того, что шестимиллионное мусульманское меньшинство создаст во Франции свое, как он выразился, «контр-общество» … В своем выступлении президент Макрон заявил, что радикальный ислам представляет собой опасность для всей Франции, потому что он продвигает свои собственные правила и законы, приводящие к возникновению своего рода параллельного общества».

https://www.bbc.com/russian/news-54396105

Неплохо? Дальше фраза еще лучше: «Президент Франции предлагает, среди прочих мер, поставить под более жесткий контроль учебные программы в школах и иностранное финансирование французских мечетей».

А в ответ «…некоторые мусульманские активисты осудили выступление Макрона, и обвинили его в попытке подавить распространение ислама во Франции».

БиБиСи вторит наша Лента.ру (заметка от 3 октября): «Начиная с 2021 года обучение на дому будет строго ограничено, школьное образование станет обязательным с трехлетнего возраста. По словам Макрона, мусульманская община во Франции представляет скорее «контр-общество»

Уже сообщили, что убийство учителя вызвало огромный резонанс во Франции, и его, по личному распоряжению президента Макрона, похоронят с государственными почестями.

То есть – еще раз восстановим хронологию: в начале октября Макрон резко выступает против распространения ислама во Франции, говорит об «исламском сепаратизме», называет исламистов «контр-обществом», требует реформ, направленных против ислама и исламистов, в частности, в сфере образования. Это тут же наталкивается на резкую критику правозащитников: «”Макрону удалось всего лишь за час своего выступления похоронить принцип разделения религии и государства, взбодрить крайне правых, антиисламски настроенных левых, а также поставить под угрозу жизни мусульманских школьников и студентов, призывая, несмотря на глобальную пандемию, к серьезным ограничениям права обучения на дому”, – заявил французский правозащитник Ясер Луати» (ВВС).

Кто-то ведь еще жаловался, что в 2020-м году в мире как-то совсем не стало никаких терактов? Вот, пожалуйста – первый случился, и как нельзя ВОВРЕМЯ. 16 октября исламский фанатик отпиливает голову учителю – за то, что он показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда и рассказывал о свободе слова.

И еще пара странностей: говорят, за пару дней до своего убийства учитель обращался в полицию, где показывал кипу бумаги с адресованными ему угрозами – причем в них буквально по шагам расписывали, как его будут убивать. Учителя спровадили из участка с пожеланием «держаться» – и не дали ему никакой охраны. Готовили как жертвенного агнца?

Плюс – чеченского «борца за веру» – тоже очень кстати – убили при задержании. Именно так: не он покончил с собой, а его убил спецназ. Будь я какой-нибудь дешевый конспиролог, непременно бы предположил, что молодого ублюдка заботливо «вели» и «выводили на цель» более старшие товарищи – поэтому и убрали сразу после «исполнения», дабы он не разболтал потом на следствии какие-нибудь детали данного процесса.

Мрачная картинка вырисовывается. Нет, если бы Макрон развернул яростную кампанию против «исламского сепаратизма» и «исламского контр-общества» в течение двух недель ПОСЛЕ столь страшного, потрясшего основы общества теракта – к нему бы не было никаких вопросов. Наоборот, по-человечески было бы очень понятно.

Но когда мы знаем, что он такую кампанию начал за две недели ДО теракта… Хмм… Он что – экстрасенс??

В общем, Путин побаивается Макрона не зря. Чует, видимо, родственную душу.