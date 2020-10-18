 

Мнение: Корпорация кадровой деградации

18.10.2020, 4:25, Разное

Нажористая зрада из Симферополя.

Сразу вспомнились 2 Эдуарда из Севастополя https://colonelcassad.livejournal.com/2680635.html, которые ходили в советниках у Меняйло и после появления подобных скриншотов, пулей вылетевших из Севастополя.

Все это прицепом к назначению Боделана https://ruposters.ru/news/17-10-2020/odesskii-chinovnik, который являлся одним из виновников гибели людей в Одесской Хатыни. А также недавнему скандалу с назначением белорусского змагара вице-мэром Ялты, который после общественного возмущения быстро покинул пост https://colonelcassad.livejournal.com/6194861.html.
Прогнило что-то в Крыму с кадровой политикой. Уж больно кучно пошло.

Источник: Colonel Cassad



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