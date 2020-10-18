 

Мнение: О беспощадном – русском – патриотизме наших дней

18.10.2020, 4:20, Разное

Что есть нынешний патриотизм россиян?

Судя по опыту многих дискуссий в #ЖЖ, основу его составляет известная Формула Володина. «Есть #Путин – есть Россия, не будет Путина, не станет и России».

Так вот. Современный российский, русский патриотизм – он не про любовь к Родине. И не про любовь к России. Быть может даже – не про любовь к Путину.

Сужу по комментариям: современный русский патриотизм – это про ненависть. К врагам России, к врагам Путина, к либералам, ко всем носителям иных взглядов.

Порой эта ненависть приобретает вполне конкретные формы.

Это – агитационные работы художника из Новороссии Вадима В. Ныне забытого проекта, который уничтожил более 10 тыс. человеческих жизней… Русская весна, русский патриотизм…

Доходя до крайних форм, он убивает. Хотя начиналось всё с обычных комментариев в соцсетях.

Но могло ли быть иначе у того, где в основе – #ненависть?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Ученые: Повышенный холестерин в подростковом возрасте приводит в будущем к проблемам с сердцем

29.06 / В Минтруде пояснили порядок начисления новых выплат на детей до 16 лет

19.09 / Компания Microsoft запатентовала смартфон-книжку с гибким дисплеем

04.08 / Доктор стоматологии рассказала о целебных свойствах брусники

25.08 / В Австралии секта вербует подростков и убеждает их, что они оборотни

23.08 / Личное: Уж лучше с папой

15.08 / Мнение: Обыкновенное убийство

23.07 / Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев рассказал о защите от вредных продуктов

25.09 / Вакцинолог: в России близится новый пик заболеваемости COVID-19

16.09 / Призраки Красной планеты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска