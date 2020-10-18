Мнение: О беспощадном – русском – патриотизме наших дней
18.10.2020, 4:20, Разное
Что есть нынешний патриотизм россиян?
Судя по опыту многих дискуссий в #ЖЖ, основу его составляет известная Формула Володина. «Есть #Путин – есть Россия, не будет Путина, не станет и России».
Так вот. Современный российский, русский патриотизм – он не про любовь к Родине. И не про любовь к России. Быть может даже – не про любовь к Путину.
Сужу по комментариям: современный русский патриотизм – это про ненависть. К врагам России, к врагам Путина, к либералам, ко всем носителям иных взглядов.
Порой эта ненависть приобретает вполне конкретные формы.
Это – агитационные работы художника из Новороссии Вадима В. Ныне забытого проекта, который уничтожил более 10 тыс. человеческих жизней… Русская весна, русский патриотизм…
Доходя до крайних форм, он убивает. Хотя начиналось всё с обычных комментариев в соцсетях.
Но могло ли быть иначе у того, где в основе – #ненависть?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет