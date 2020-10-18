Трамп задумался о необходимости покинуть США после выборов

18.10.2020, 4:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной встречи в штате Джорджия в шутливой форме предположил, что ему, возможно, придется уехать из Соединенных Штатов в случае проигрыша в ноябре кандидату от демократов Джозефу Байдену.

Трамп в своем выступлении в очередной раз обратил внимание на то, что кандидат от демократов в условиях пандемии нового коронавируса пользуется защитной маской даже в тех случаях, когда рядом с ним никого нет, передает ТАСС.

«Но мне не следует шутить об этом. Знаете, почему? Ведение предвыборной кампании в соперничестве с худшим кандидатом в истории президентских выборов оказывает на меня давление», – указал американский лидер в эфире телеканала Fox News.

«Представьте, если я проиграю, – обратился Трамп к своим сторонникам. – Что я буду делать? Придется признать, что я проиграл худшему кандидату в политической истории. Тут нечем будет гордиться, возможно, мне даже придется уехать из страны, даже не знаю».

Напомним, согласно окончательным подсчетам исследовательской службы Nielsen, Трамп в ходе параллельных выступлений на ТВ сократил отставание по рейтингам от Байдена.

Напомним, согласно предварительны данным фирмы Nielsen, выступление Байдена на телеканале ABC посмотрели 12,7 млн человек, в то время как Трампа на NBC – 10,4 млн. Эта цифра не включает канал MSNBC, который также транслировал выступление Трампа.

Ранее данные опроса телеканала CNBC и социологической компании Change Research показали, что шансы Байдена на победу после первых дебатов с Трампом выросли.

Американские СМИ назвали первые дебаты между нынешними кандидатами в президенты США самыми грязными в истории. При этом Трамп заявил, что первые дебаты с Байденом ему понравились. Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября.