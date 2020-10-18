Мнение: Рефлексия и границы

18.10.2020, 2:35, Разное

Давайте попробуем рассмотреть тему рефлексии с самой привлекательной для всех стороны, со стороны имиджа.

С плохой рефлексией обаяние невозможно.

Когда вы блокируете рефлексию, вы блокируете свои эмоции и что тогда выражает ваше лицо и тело?

Зажимы, блоки, неуверенность в своих желаниях, страх перед своими чувствами.

Вместо красивого и выразительного лица у вас узел противоречивых посылов.

Невербалика – важное средство коммуникации. Люди умели различать эмоции по лицам еще до того, как появилась речь. Люди общались и до сих пор общаются посредством мимики и жестов.

Человек с заблокированной рефлексией, привыкший врать себе о том, что он чувствует, чего он хочет и чего боится, не может ни свои эмоции адекватно выразить, ни чужие распознать. У него заблокировано обаяние и заблокирована эмпатия.

Но мы начнем с обаяния.

Когда-то я писала про зажимы челюсти и даже описала упражнения барабек и богомол, чтобы снять зажимы нижней трети лица. Сегодня прочитала, как одна авиакомпания приобрела тренажеры в виде больших силиконовых губ, которыми тренируются мышцы рта, сжимаются и разжимаются, ради красивой, открытой, широкой и симметричной улыбки. Все упражнения для снятия челюстных зажимов направлены на это. Все, в общем, полезны.

Но это всего лишь попытка компенсации того, что творит с вашим лицом подавленная рефлексия.

Вы можете тренировать челюсть три раза в день, открывая и закрывая рот, но если у вас поломана рефлексия, это будет сизифов труд. У вас все равно будут появляться мышечные зажимы и в нижней части лица, и в средней, и в верхней, и вам придется в поте лица стирать со своего лица следы плохой рефлексии. Настоящее обаяние вам не светит.

Чтобы осознать важность честной рефлексии, можно попробовать понять, что наша рефлексия выражается в нашей пластике, мимике и в нашей речи.

Некоторые думают, что тело выражает эмоции. Нет, оно выражает рефлексию. Между эмоциями и телом стоит сознание и он блокирует прямое выражение эмоций.

Другие думают, что тело выражает то, что они ему приказывают выражать. Нет, оно выражает рефлексию. Заблокировать и подавить эмоции сознание может, а вот заставить тело испытывать эмоции не может.

Именно поэтому так противно выглядят все те, кто пытаются притворяться и лицемерно что-то изображать.

При честной и свободной рефлексии ваша спонтанность сильна, красива, поток мощный и обаяния у вас море.

Некоторые подумают, а зачем тогда нужен локус контроля и нормальная самооценка, если достаточно всего лишь честной рефлексии для мощного потока.

Честной рефлексии действительно было бы достаточно, если бы она могла существовать без всего остального.

Честная и свободная рефлексия может существовать только при нормальных границах и нормальной самооценке. И сейчас мы посмотрим почему.

Допустим, у человека плохие границы и самооценка в короне.

Какова могла бы быть его очень честная рефлексия?

Хочу ту девушку, хочу эту, и обе пусть мне подчиняются, а мужчины пусть мне завидуют и никто не смеет мне слова поперек сказать

Вот честная рефлексия такого человека.

Но это не все.

Если он не безумец, то через большую корону доносятся проблески реальности. Он понимает, что девушки его пошлют и заранее ненавидит их за это, он догадывается, что за предложение ему подчиняться, ему натянут на голову его же трусы, причем сделают это мужчины вместо зависти ему.

Он догадывается. То есть честная рефлексия отражает не только хочу, но и боюсь.

Очень хочу и очень боюсь, вот что отражает честная рефлексия.

Может ли такая рефлексия быть свободной?

Между его эмоциями такой сильный конфликт, что справиться с этим конфликтом можно только с помощью психзащит: отрицание, избегание, вытеснение.

То есть он отрицает свое желание власти, смотрит на девушек презрительно “ябневдул”, а на мужчин с жалостью, не желая делать им больно или связываться с дурками.

Так он сохраняет свою корону, но забивает рефлексию.

И живет дальше на дне, без явных проявлений внутреннего конфликта.

При честной рефлексии возникает такой острый конфликт с короной и остатками реальности, что приходится либо сойти с ума, потеряв связь с реальностью окончательно (что и делают люди с предрасположенностью к психическим заболеваниям) или подавить рефлексию и отказаться от своих хочу, вытеснить желания и страхи.

Ну а с рефлексией блокируется и спонтанность тоже.

Чтобы разблокировать рефлексию, придется снять корону и поправить границы. В этом случае вы будете хотеть только то, что будет адекватно вашим возможностям, не будете хотеть ничего иного и не придется подавлять спонтанность. Она будет мощная, свободная, а рефлексия честная.

Вот этот момент упорно укрывается от взгляда рапанов и рыб.

Они не могут себе представить, как хорошие границы избавляют от лишних желаний, не могут прочувствовать этот механизм. Им кажется, что желания все равно остаются, что приходится от них отказываться тем же самым способом: отрицая, подавляя, вытесняя.

Нет, ничего этого делать не придется, если у вас нет короны и нормальные границы.

Лишних желаний просто не появится. Целей иллюзорных не возникнет. Не придется ничего блокировать и избегать, поток будет ровным и сильным. А это значит: уверенный взгляд, расслабленное и красивое лицо без мышечных спазмов, перекосов и зажимов.

У рыб уже меньше желаний вне границ, поэтому рефлексия более свободная.

У нерыб желаний мимо границ нет вообще почти, а если есть, они их стараются не вытеснять, рефлексировать и поправлять границы в этом месте.

Но если рапану сказать, что надо поправить границы и избавиться от желания, он обязательно представит зеленый виноград. Как он сидит и говорит себе: фу, тебе это не надо, это мерзко. А рыба представит, что она сидит и убеждает свою корону не хотеть, чтобы не покатиться с головы, когда их пошлют.

Совсем не так поправляют границы нерыбы.

И давайте вместе попробуем разобраться как.

Возьмем последний сезон ФС с эпилогом и рассмотрим всех нерыб.

Будем смотреть на имидж, но не на внешность кукол и их одежду (это все стандартное, из торговой сети), а то, как они “держатся”. Как персоны выражают свои эмоции – это тоже имидж. И не просто имидж, а главная часть имиджа. То, как вы позиционируете свою фигуру в поле, как она у вас держится, то есть что и как говорит, как реагирует на посылы других фигур.

Возьмите всех нерыб и попробуйте проследить, как они вписывают свои желания в границы и что это дает им в плане обаяния. Первая часть задания – задача минимум, вторая часть – задача максимум.